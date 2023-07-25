Alman basınında Türk muhalefeti analizi: CHP kendini parçalıyor Frankfurter Allgemeine Zeitung'da yayınlanan haberde Ümit Özdağ ile yapılan gizli anlaşmanın ortaya çıkmasıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun zarar gördüğü ve Ekrem İmamoğlu öncülüğünde yapılan gizli zoom toplantısı ile de altının oyulduğu belirtildi.

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Son olarak Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile gizli anlaşma yaptığı ortaya çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu skandalı Alman basınında ele alındı.

"CHP kendini parçalıyor"

Frankfurter Allgemeine Zeitung tarafından incelenen muhalefetin son skandalı, "Türk Muhalefet Partisi CHP Kendi Kendini Parçalıyor" başlığı altında Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Millet İttifakı'ndan gelen tepkilerle ele alındı.

Kılıçdaroğlu'nun gizli anlaşması ve sızdırılan zoom toplantısı

Yazıda, Gelecek Partisi'nden gelen "İyi ki kazanamadık.", İyi Partin'den gelen "Bu ülkenin vatandaşlarının umutlarını kendi malınızmış gibi kapalı kapılar ardında satmak ve müttefiklerinizin arkasından siyaset yapmak, ne demokratik ne de etiktir." açıkalamalarına yer verilirken İyi Partili Bilge Yılmaz'ın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasına engel olmadığı için özür dilediği de hatırlatıldı.

Yazıda Kılıçdaroğlu'na karşı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde yapılan gizli zoom toplantısı da hatırlatıldı.

"İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun altını oyuyor"

"Artık İmamoğlu’nun da açıkça Kılıçdaroğlu'nun altını oyduğu görülüyor." ifadelerinin kullanıldığı yazıda yaşanan bu iki skandalın Kemal Kılıçdaroğlu'na ciddi derecede zarar verdiğinin altı çizildi.

CHP'de yapılan son parti meclisi toplantısında yaşananların aktarıldığı yazıda, "İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu, pazar günü yapılan, altmış kişilik parti meclisi toplantısında da birbirlerini eleştirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın, sadece hükümeti eleştiren bir politika izlemeyeceğini ifade ettiği sözleri, seçim yenilgisini kabul etmeyen parti Genel Başkanı'nın, yenilgi nedenlerinin tartışılmasını savuşturmasına yönelikti." ifadelerine yer veridi.

"CHP kaynarken iktidar İstanbul için çalışıyor"

CHP'de yaşananların aktarıldığı yazıda, AK Parti'nin yerel seçim hazırlıklarına da yer verildi.

İktidar ve CHP karşılaştırması yapılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'u CHP'den almak için çalışmalara başladığına dikkat çekiliyor.