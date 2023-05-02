Altun'dan Kılıçdaroğlu'na: AJANS'ınız strateji ve siyaset üretemiyor Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, isim vererek "Cambridge Analytica" uyarısı yapan Kılıçdaroğlu'nu iftira atmakla suçladı.

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Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu kez



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibini hedef aldı. Kılıçdaroğlu paylaşımında,

Fahrettin Altun, Serhat ve ekip arkadaşları Çağatay ile Evren; anlaşmaya çalıştığınız dark web dünyası, sizi yabancı istihbaratın eline düşürür. Cambridge Analytica'cılık oynamak sizin kapasitenizi aşar çocuklar. SON UYARIMDIR!

sözlerini sarfetti.

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na yanıt

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Twitter hesabından, Kılıçdaroğlu'nun mesajını alıntılayarak şu ifadelerle yanıt verdi:



Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ülkemizin stratejik iletişimi için gece gündüz demeden çalışan ve özellikle ülkemize dönük sistematik dezenformasyonla mücadelede büyük başarılar elde eden İletişim Başkanlığımızı, Başkan Yardımcılarım Çağatay ve Evren beyleri, Bilgi İşlem Daire Başkanım Serhat beyi, bir kez daha akıl ve izan dışı iftiralarla karalamaya çalışmış.



Esef duyduk.

"Demokrasiyi içine sindirmiş hiçbir siyasetçiye yakışmaz"

Sn. Kılıçdaroğlu’nun tweetlerini yazan AJANS’ın iftira niteliğinde ifadelerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti kamu görevlilerini açıktan hedef göstermekte bir beis görmemesi anlaşılabilir.



Ancak, demokrasiyi içine sindirmiş hiçbir siyasetçinin dedikodu ve iftira siyasetine tevessül etmesi, devletin kamu görevlilerini isim isim zikrederek hedef göstermesi kabul edilemez.

"Devletimizin çıkarlarını gözetmek, muhalefetin de sorumluluğu"

Sayın Kılıçdaroğlu,



Hatırlatmak isterim ki bu noktada sorumluluk, ülke dışından hizmet aldığınız AJANS’ınıza değil şahsınıza aittir.



Devletimizin ve milletimizin âli çıkarlarını gözetmek sadece iktidarın değil muhalefetin de sorumluluğundadır.

"Elinizde bir strateji, siyaset yok"

Ayrıca, dezenformasyonla mücadeleyi öncelik haline getiren İletişim Başkanlığımızdan Sn Kılıçdaroğlu’nun rahatsız olması doğru yolda olduğumuzun göstergesidir.



Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyasının başından sonuna kadar kurumumuzu hedef alması, çevresindeki “profesyonellerin”elinde bir strateji olmadığını, siyaset üretemediklerini ortaya koymaktadır.

"Sosyal medyayı manipüle çabaları boşa çıkacak"

Şunu da söylemezsek olmaz. Bu açıklamayı ne amaçla yaptığınızı, neyin önünü almaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz.



Demokrasiyi ve kamu çıkarını korumak, müzakere kültürünü güçlendirmek adına sosyal medyadaki trol ağlarını, köleleştirilmiş hesaplarla sosyal medyayı manipüle etme yöntemlerini boşa çıkarmaya devam edeceğiz.

"Dezenformasyonla mücadelemiz sürecek"