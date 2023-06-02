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Türkiye, kritik bir seçimi geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 turda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı girdiği yarışta 3. kez cumhurbaşkanı seçildi.



Halk TV'de yayınlanan Sansürsüz programına konuk olan CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Atıcı, oyların çalındığı iddiasıyla ilgili şunları söyledi:

14 Mayıs ile 28 Mayıs arasında gezdiğim tüm illerde soruyorum: Sizce oylarımız çalındı mı? Evet çalındı.. Peki sizin ilinizde çalındı mı? İnanın bana 3-5 kişi el kaldırıyor. Hayır biz çok güzel koruduk diyorlar.. Bütün iller aynı şeyi söylüyor ve haklılar.



Böyle bir şey empoze edildi insanlara. Hayır kardeşim biz yenildik. Bunu kabul etmezsek, önümüzdeki yerel seçimleri de heba etmiş oluruz.