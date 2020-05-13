Bakan Çavuşoğlu: Yurt dışında 507 vatandaşımızı kaybettik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, koronavirüsle mücadele sürecinde yurt dışındaki vatandaşlardan 507'!sinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Özel bir televizyon kanalında programa katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, korona virüs salgını sürecinde yurtdışındaki vatandaşların durumuna ilişkin, "7 milyona yakın vatandaşımız yurt dışında yaşıyor. Bugün itibariyle 507 vatandaşımız vefat etti. 400’den fazlasının cenazelerini bugüne kadar ülkemize getirdik. Bazıları oralarda defnetmek istedi, bazıları ile ilgili işlemleri devam ediyor" dedi.

"110 ÜLKEDEN 65 BİNDEN FAZLA VATANDAŞIMIZI GETİRDİK"

Bakan Çavuşoğlu, "110 ülkeden 65 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik. Nisan ortasında, Ramazan başlamadan önce de Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlattığımız tahliyeden sonra 30 binden fazla vatandaşımızı ülkemize getirdik” diye konuştu.

"DİĞER ÜLKELERİN VATANDAŞLARINA DA YARDIM EDİYORUZ"

Çavuşoğlu, Kazakistan’dan 300 vatandaşın da bugün Türkiye’ye getirilmesini sağlayacaklarını söyledi. Diğer ülkelerin vatandaşlarının nakledilmesine de yardımcı olduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, “Örneğin, Arjantin’de Ukrayna vatandaşları vardı. Ukrayna, birçok ülkeden rica etmiş, olmamış. Bizden rica ettiler, biz Ukrayna vatandaşlarını getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti’nden de bu akşam bir uçak kalkacağını ve oradan Bulgaristan, Romanya ve Azerbaycan vatandaşlarını getireceklerini ifade etti.

Türkiye’nin hiçbir ülkeden yardım talep etmediğini, aksine diğer ülkelere yardımcı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Bugün itibariyle 79 ülkenin taleplerini karşıladık" ifadesini kullandı.