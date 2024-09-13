Bakan Memişoğlu: Münferit olayları hep beraber engelleyeceğiz Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'yi sağlık alanında her yönden dünya liderlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini, sektördeki münferit olayları toplum olarak birlikte engelleyeceklerini belirtti.

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AA & Ensonhaber

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Karaman ziyaretinde ilk olarak Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim’i makamında ziyaret etti ve ardından Valilik toplantı salonunda il değerlendirme toplantısına katıldı.

Sonrasında Karaman Sağlıklı Hayat Merkezi'ne geçerek burada bir konuşma yapan Memişoğlu, Karaman’ın hem üniversitesi hem de sağlık hizmetleriyle önemli bir noktada olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE'Yİ SAĞLIK BİLİMİNDE DE LİDER YAPMAK İSTİYORUZ"

Memişoğlu, Karaman’ın sağlık alanındaki potansiyelini daha da artırmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle inşaatına başlayacağımız 200 yataklı hastane ek binamızın yapımına başlanacak. Sağlık yöneticisi arkadaşlarımıza ve Valimize bu süreçteki katkıları için teşekkür ediyorum. Eksiklikleri en kısa sürede tamamlamayı ve bazı branşları desteklemeyi planlıyoruz. Karaman’ın uyum içinde çalıştığını görmek bizi memnun ediyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıkta büyük gelişimlerin yaşandığı örnek şehirlerden biri olan Karaman’ı daha da ileriye taşıma gayretindeyiz. Türkiye’yi sağlık hizmetleri sunumunda olduğu gibi sağlık bilimi ve teknolojisinin üretiminde de dünya çapında bir lider yapmak için çalışıyoruz.

"40 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLAR İÇİN ÜCRETSİZ KANSER TARAMALARI SUNUYORUZ"

Sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerinin sağlık hizmetleri açısından kritik bir rol oynadığını belirten Memişoğlu, bu konuda şunları ekledi:

40 yaş üstü vatandaşlarımız için ücretsiz kanser taramaları sunan sağlıklı hayat merkezleri ve KETEM'ler, halkımızın hizmetindedir. Bu merkezleri daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Karaman'daki bu merkezler, bu alanda örnek teşkil eden yerlerdir. Ayrıca, 2. ve 3. basamak sağlık hizmetleri sunan kurumlarımız, Türkiye genelinde kaliteli hizmetler sunarak dünya çapında örnek teşkil etmektedir. Bu başarılı çalışmalar için sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum.

"BİZ SAĞLIKÇILAR, HAYATIMIZI İNSANLIĞA ADADIK"

Memişoğlu, Türk toplumunun sağlık çalışanlarına olan destek ve sahiplenmesini vurgulayarak,

Bazı tekil olayları üzüntüyle kınıyoruz. Biz sağlıkçılar, hayatımızı insanlığa adamış bireyleriz; amacımız insanları iyileştirmek, faydalı olmak ve dertlere çare bulmaktır. Toplumun bize olan desteğini görmek, bu misyonumuzu daha da güçlendiriyor. Gelecekte daha da iyi olacağımıza inanıyoruz ve bu tür münferit olayları hep birlikte önleyeceğiz

şeklinde konuştu.