Bakan Murat Kurum paylaştı: Deprem bölgesindeki çalışmalar tam gaz sürüyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki deprem konutlarının tamamlanmakta olduğunu paylaştığı videoyla duyurdu.

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilimizi derinden etkilemiş, 50 binden fazla cana mal olmuştu.

Evleri yıkıldığı ya da hasar aldığı için evsiz kalan depremzedelere çadır ve konteynerlerin dışında farklı geçici alternatifler getirilirken bir yandan da kalıcı konutların yapımına hızla başlanmıştı.

Depremzedeler için depreme dayanıklı, yaşama elverişli konutlar yapmak için devlet tüm olanaklarını seferber etti.

Bakan Kurum, Gaziantep'teki çalışmaları paylaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Murat Kurum, yaptığı paylaşımda 6 Şubat'ta meydana gelen depremleri en çok hisseden merkezlerden olan Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki deprem konutlarının tamamlanmakta olduğunu ifade etti.

'Yükselen Anadolu' vizyonu ekseninde şehirlerin afetlere karşı dirençli hale getirildiğinin ifade edildiği video paylaşımında İslahiye'de yapımına başlanan deprem konutlarının hızla tamamlandığı belirtildi.

Bakan Kurum, paylaşımına, "Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz. İslahiye'deki afet konutlarımızın çatısı göründü. Kurban Bayramı'na 15 blokta 360 dairenin kaba inşaatını tamamlamış olacağız" notunu düştü.