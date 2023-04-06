Bakan Muş: Türkiye'yi çok başlı bir yapıya terk edemeyiz Ordu'da konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Millet İttifakı'na eleştirilerde bulunarak, “Türkiye'yi bir bilinmeyene, belirsizliklere, çok başlı bir yapıya terk edemeyiz” dedi.

İHA

Çeşitli programlara katılmak üzere gece Ordu’ya gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gün içerisinde Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına da ziyarette bulunarak, toplantılara katıldı.

Sonrasında AK Parti Ordu İl Başkanlığı tarafından Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen iftar programına katılan Bakan Muş, burada yaptığı konuşmada AK Parti'nin güçlü ve büyük bir parti olduğunu ifade etti.

"Türkiye'yi bir bilinmeyene, belirsizliklere, çok başlı bir yapıya terk edemeyiz"

Türkiye'yi 20 yıl yöneten, birikimi olan bir yönetim ve lider olduğuna dikkat çeken Bakan Muş şunları söyledi:

“Türkiye'yi bir bilinmeyene, belirsizliklere, çok başlı bir yapıya terk edemeyiz. Çünkü Türkiye bunu geçmişte yaşadı. Geçtiğimiz dönemlerde bizim iktidara gelmeden önce bu durumlar, buna benzer hadiseler maalesef cereyan etti. Türkiye, yönetilememe problemi ile karşı karşıya geldi. İradenin olmadığı yerde yönetim olmaz”

“Türkiye'yi büyüteceği hiçbir adımı atamayacak bir rakiple karşı karşıyayız”

“Nizâmülmülk, 'bir işi iki kişiye vermeyin' der, siyasetnamesinde bin sene önce yazdı” diyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş şöyle dedi: