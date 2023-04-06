Batman'da nişan atan çiftin aileleri arasında taşlı, sopalı, bıçaklı kavga Batman'da, ayrılan nişanlı çiftin aileleri arasında çıkan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

DHA

Batman'da nişan atan çiftin aileleri birbirine girdi.

Akşam saatlerinde Seyitler Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir çift arasında atılan nişan nedeniyle iki aile husumet başladı.

İddiaya göre, kız tarafı, bir süre önce bozulan nişanın ardından, kızı başkasıyla nişanlamak istedi. Bunu duyan erkek tarafı ise kız tarafıyla konuşmak istedi.

Taş, sopa ve bıçakla birbirlerine saldırdı

İki aile arasında başlayan sözlü tartışma, büyüyerek taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada ailelerden 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Polis müdahale etti

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis tarafları ayırmak için TOMA ve biber gazıyla kavgaya müdahale etti. Olayla ilgili gözaltılar olduğu öğrenildi.