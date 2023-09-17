BETİMAR'dan CHP'de kim genel başkan olsun anketi BETİMAR Araştırma tarafından, mayıs seçimlerine CHP'ye oy veren seçmenlerle yapılan ankete göre katılımcıların yüzde 47,6'sı Özgür Özel'i genel başkan olarak görmek istiyor.

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Mayıs seçimlerini kaybeden muhalefet dağıldı...

CHP'de ise iç karışıklık var...

Değişim rüzgarına kapılan CHP'de seçimden sonra istifa etmeyip 'yola devam' kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da yeniden aday olma kararından sonra topa Özgür Özel girdi.

Özel, değişimcilerin adayı olarak genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Rekabetin resmilik kazanmasıyla birlikte anketler de yapılmaya başladı.

CHP'de kim genel başkan olsun anketi

BETİMAR Araştırma, mayıs ayında CHP'ye oy veren seçmenlerle yaptığı anketinde katılımcılara kimi genel başkan olarak görmek istediklerini sordu.

Bu alanda yapılan ilk araştırmalardan biri olan ankete, Özgür Özel önde çıktı.

"Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında gerçekleştirilecek bir genel başkanlık yarışını zice kim kazanır?" sorusuna katılımcıların yüzde 47,6'sı Özgür Özel cevabını verdi.

43,3'lük kısım ise Kemal Kılıçdaroğlu ile yola devam edilmesi gerektiğini savundu.

9,1'lik CHP seçmeni ise soruyu cevapsız bıraktı.