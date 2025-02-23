Beyaz Saray: Trump, Rusya-Ukrayna savaşını bitirmek konusunda emin

AA & Ensonhaber

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Washington'da düzenlenen Muhafazakar Siyasi Eylem Komitesi (CPAC) 2025 Yıllık Toplantısı dönüşünde basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

Leavitt, eski Başkan Donald Trump ve ekibinin, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı sonlandırmaya yönelik müzakerelere odaklandığını belirtti. Sürecin hız kazandığını vurgulayan Leavitt, bu hafta içinde savaşın sona erdirilmesine yönelik bir anlaşmaya varılabileceğini dile getirdi.

"TRUMP, SAVAŞI BİTİRMEYE KARARLI"

ABD basınından The Hill’in haberine göre Trump, savaşı bitirme konusunda "son derece emin" bir duruş sergiliyor. Leavitt, olası bir anlaşmanın ABD’nin Ukrayna’ya yaptığı harcamaların telafi edilmesini sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.

Leavitt, ayrıca ABD ile Ukrayna arasında yapılması planlanan mutabakatın, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendireceğini ve Ukrayna’nın yeniden inşa süreci için kritik bir adım olacağını vurguladı.

TRUMP'IN KIYMETLİ MADEN ANLAŞMASI GÜNDEMDE

Öte yandan, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, kıymetli maden anlaşmasını yakın zamanda imzalayacağına inandığını belirtti.

Daha önce, 3 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Trump, Ukrayna’dan nadir toprak elementleri almak istediklerini ifade etmişti. Savaşın bir an önce son bulması gerektiğini vurgulayan Trump, ABD'nin Ukrayna'ya süregelen desteğinin karşılıksız kalmaması gerektiğini ve bu desteğin stratejik çıkarlar doğrultusunda şekilleneceğini dile getirmişti.