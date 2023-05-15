Bilecik'te milletvekili seçim sonuçları Bilecik'te 14 Mayıs genel ve milletvekili seçimlerinin sonuçları belli oldu.

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Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. YSK'nın seçim yasağını kaldırmasının ardından oylar sayıldı. Nüfusu görece az olan illerin oy sayımı tamamlandı.

Bilecik'te 153 bin 999 oyun 150 bin 329'u geçerli sayıldı.

AK Parti ve CHP vekilleri paylaştı

AK Parti ve CHP birer milletvekili çıkardı.

AK Parti'nin adayı Sinem bektaş ve CHP'nin adayı Yaşar Tüzün TBMM'ye girdi.

Erdoğan önde götürdü

Cumhurbaşkanı adaylığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49.89 ile ilk sırada yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu da yüzde 41.28 ile 2. oldu. Sinan Oğan ise yüzde 8.09 oy topladı.