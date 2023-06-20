Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

DHA
Muğla'da makilik alanda çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı..
Bodrum ilçesi Peksimet Mahallesi Değirmenler mevkisindeki makilikte saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.
Alevleri ve dumanları fark eden çevredekiler itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi.
2 saatte söndürüldü
İhbar üzerine bölgeye 4 itfaiye, 2 arazöz, 2 söndürme uçağı ve 1 helikopter sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler 2 saatte söndürüldü.
20 dönümlük makilik alan kül oldu
Yangında 20 dönümlük makilik zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.