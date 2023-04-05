Bolu'da batan teknedeki balıkçıyı arama çalışması 3'üncü gününde Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti'nde balıkçı teknesinin batması sonucu suda kaybolan Ferdi Uludağ’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor.

DHA

Bolu'nun Seben ilçesindeki Taşlıyayla Göleti'nde Ankara'nın Nallıhan ilçesinden balık tutmak için gelen arkadaşlar Uğur Çınar ve Ferdi Uludağ’ın teknesi battı.

Çınar yüzerek kıyıya çıkarken, Uludağ ise kayboldu. İhbarla bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve Bolu Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

Arama gece saatlerinde durdu

Zonguldak Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama ekiplerinden de yardım istendi. Olay günü ve dün hem kıyıda hem de suda botla yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı.

Çalışmalara gece saatlerinde ara verildi.

Arama kurtarma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Çok sayıda ekip çalışmaya destek veriyor

Çalışmalara bölgeye takviye olarak sevk edilen İstanbul, Sakarya ve Bolu AFAD ile Ankara Emniyeti sualtı ekibi ve Zonguldak JAK su altı ekibi de katıldı.

Ancak şu ana kadar Ferdi Uludağ'a yönelik herhangi bir ize rastlanmadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalarda herhangi bir tekneye ve Ferdi Uludağ'a yönelik herhangi bir ize rastlanmadı.