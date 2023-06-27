Bolu'da komşu dükkan sahibini vuran saldırgan adliyede İş yerini yıkarken kendi dükkanına su kaçırdığını iddia edip tartıştığı komşusu Nihat Akçay'ı aracıyla takip edip önünü keserek tabancayla yaralayan Yusuf Umut Şen (20), adliyeye sevk edildi.

DHA

Bolu'nun Ovadüzü Mahallesi'nde dehşet bir olay yaşandı.

Otomobil tamircisi Nihat Akçay, Karaağaç Mahallesi’ndeki iş yerini yıkadı.

Komşusu olan ve 2 yıldır sorun yaşadığını söylediği oto yıkamacı Yusuf Umut Şen, kendi dükkanına su girdiğini gerekçe göstererek, Akçay ile tartıştı.

Tartışma sonrası Akçay, cipiyle bölgeden ayrıldı. Yusuf Umut Şen, aracıyla takip ettiği Nihat Akçay'ın önünü kesti.

Bacağından vurdu

Şen, araçtan inen Akçay'a 3 el ateş etti. 2 bacağından yaralanan Nihat Akçay, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Akçay'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan Yusuf Umut Şen, polis tarafından yakalandı. Şen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.