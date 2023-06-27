Bolu'da komşu dükkan sahibini vuran saldırgan adliyede

DHA
Bolu'nun Ovadüzü Mahallesi'nde dehşet bir olay yaşandı.
Otomobil tamircisi Nihat Akçay, Karaağaç Mahallesi’ndeki iş yerini yıkadı.
Komşusu olan ve 2 yıldır sorun yaşadığını söylediği oto yıkamacı Yusuf Umut Şen, kendi dükkanına su girdiğini gerekçe göstererek, Akçay ile tartıştı.
Tartışma sonrası Akçay, cipiyle bölgeden ayrıldı. Yusuf Umut Şen, aracıyla takip ettiği Nihat Akçay'ın önünü kesti.
Bacağından vurdu
Şen, araçtan inen Akçay'a 3 el ateş etti. 2 bacağından yaralanan Nihat Akçay, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Akçay'ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Olayın ardından kaçan Yusuf Umut Şen, polis tarafından yakalandı. Şen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.