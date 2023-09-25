Burhan Eptemli: İYİ Parti ittifak olmadan hiçbir il ve ilçede kazanamaz Ensonhaber yayınına katılan kamuoyu araştırmacısı Burhan Eptemli, yerel seçimlerde İYİ Parti'nin ittifak yapmadan çıkaracağı hiçbir adayın kaznamayacağını savundu.

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Muhalefetin genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı son yenilgisinin ardından, yerel seçimler için hazırlıklar hararetli bir şekilde devam ediyor.

Bir yandan da dağılan 6'lı masanın büyük ortağı CHP'de değişimin yerel seçimlere olumlu yansıması için büyük bir mücadele verilirken, İYİ Parti'de de seçimler öncesi yeni yol haritası üzerine tartışmalar ve pazarlıklar yaşanıyor.

Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Saros Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eptemli, şunları söyledi:

"İYİ Parti ittifaksız hiçbir il ve ilçede kazanamaz, CHP'ye blöf yapıyor"