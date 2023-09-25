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Muhalefetin genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı son yenilgisinin ardından, yerel seçimler için hazırlıklar hararetli bir şekilde devam ediyor.
Bir yandan da dağılan 6'lı masanın büyük ortağı CHP'de değişimin yerel seçimlere olumlu yansıması için büyük bir mücadele verilirken, İYİ Parti'de de seçimler öncesi yeni yol haritası üzerine tartışmalar ve pazarlıklar yaşanıyor.
Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınında İlker Koç'un sorularını yanıtlayan Saros Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Eptemli, şunları söyledi:
"İYİ Parti ittifaksız hiçbir il ve ilçede kazanamaz, CHP'ye blöf yapıyor"
14 Mayıs seçimi sonrası partiler, ittifakın bozulacağı yönünde açıklamalar yaptılar. Bunun üzerine Meral Akşener, tüm illerde kendi adaylarıyla yerel seçimlere gireceklerini belirtti. İzmir'de belediye başkanı adayı olarak Ümit Özlale'yi açıkladı.
Fakat burada şuna bakmak lazım. İYİ Parti tek başına tüm illerde kendi adaylarıyla seçime girerse hiçbir il ve ilçede kazanma şansı yok. Bunu 14 Mayıs seçimlerinde de gördük. O yüzden hala İYİ Parti'nin bir blöf yaptığını, CHP ile ittifakında elini güçlendirmek, büyükşehirde il ve ilçeler almak için böyle yaptığını düşünüyorum.
Her ne kadar aday çıkartsa da İzmir'de CHP'nin karşısında kazanması mümkün değil. Fazla da etkilemez. İstanbul, Ankara ya da güçlü oldukları illerde açıklasaydı, 'İYİ Parti ittifaksız girecek' denebilirdi.
CHP'li Faik Öztrak'ın Konya'da da kazanabiliriz demesi gibi.. Ama kalkıp da İstanbul'da, Ankara'da ya da Antalya'da böyle bir açıklama yapmadılar. Son günlerde İYİ Partili Bahadır Erdem de ittifak yapılabilir, kapılar kapanmadı gibisinden açıklamalar yapmaya başladı. O yüzden halen İYİ Parti'nin blöf yaptığını, CHP'den il ya da il ve ilçeler almak istediğini düşünüyorum. Örneğin Mersin zaten CHP'de. İYİ Parti burayı bana ver diyebilir. Bunun gibi birkaç yeri isteyip kendi büyükşehir adayını oluşturmaya çalışacak.