Bursa'da eski kız arkadaşını öldürmekle tehdit etti, polis merkeze aldı Eski kız arkadaşını darbettikten sonra ölümle tehdit eden saldırgan için polis ekipleri harekete geçti. Evinde yakalanan şahıs işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

DHA

Bursa'da eski sevgili dehşeti yaşandı.

Sibel Kahraman, 2013 yılında erkek arkadaşı İ.Ş. ile tanıştı. İkili, uzun süre sevgili oldu ancak geçen yıl iddiaya göre Kahraman, İ.Ş. ile görüşmeme kararı aldı.

Bunun üzerine İ.Ş., farklı tarihlerde Kahraman'ın evine ya da iş yerine giderek, rahatsız etmeye başladı.

Eğlence çıkışında saldırıya uğradı

Son olarak bir arkadaşı ile eğlence merkezine giden Kahraman, 11 Eylül saat 04.00 sıralarında kendisini takip eden İ.Ş.'nin saldırısına uğradı.

Darbedilen Kahraman, hastaneye götürüldü. Yüzünde morluklar, burnunda kırık oluşan Kahraman, darp raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"9 defa yüzüme kafa attı"

Sibel Kahraman, yaşadığı olayla ilgili şu cümleleri aktardı;

Kız arkadaşlarımla birlikteydik. Dışarıda, tesadüfen denk geldiğimiz yerlerde, 'Neden buraya geliyorsun' diyordu. Kız arkadaşlarımı da benim yanımda oldukları için tehdit ediyordu. Çıkışta 9 defa yüzüme kafa attı. Dayak olayından sonra hemen kardeşimi aradım ve şikayette bulundum. Hastaneye geldik, raporları aldık ve polise gidip, savcılığa şikayette bulunduk.

"Kimseyle olmayacaksın seni öldürürüm"

Bana sürekli 'Kimseyle gezmeyeceksin, kimseyle olmayacaksın, seni öldürürüm, gittiğim yerlere gelme' diyordu.

Saldırgan kıskıvrak yakalandı

Sibel Kahraman'ı darbedip, tehdit mesajları atan İ.Ş.’nin yakalanması için harekete geçen Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Mudanya ilçesindeki bir evde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Belirlenen adrese giden ekipler İ.Ş.’yi yakalayarak gözaltına aldı. İ.Ş.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)