DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde saat 07.00 sıralarında 2 kişi elektrikli bisikletle geldi.
Bunun ardından 2 şüpheli nalbur dükkanının önündeki 2 bin lira değerindeki 50 kilo ağırlığındaki telleri aldı.
Şüpheliler olay yerine geldikleri elektirikli bisikletle kaçmaya çalıştı.
Kaçmaya çalışırken düştüler
Bu sırada kaçarken elektrikli bisiklet devrildi.
Yerden kaldırdıkları elektrikli bisiklete binen şüpheliler tellerle uzaklaştı.
O anlar kaydedildi
O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)