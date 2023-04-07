Büyük Birlik lideri Mustafa Destici: Hepimiz ayrı listelerimizle seçime gidiyoruz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede de listeler konusunda yapılabileceklerle ilgili karşılıklı görüş ve fikirlerini paylaştıklarını ifade eden Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'ndaki partilerin ayrı listelerle seçime gireceğini belirtti.

AA

14 Mayıs seçimlerine artık çok kısa bir zaman kaldı.

Seçim heyecanı sürerken ittifakların ve partilerin çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Büyük Birlik'te listeler hazır

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada milletvekili adaylığı için temayül yoklaması ve mülakat süreçlerini tamamladıklarını belirterek listelerinin hazır olduğunu bildirdi.

Daha önce yaptığı açıklamalarda Cumhur İttifakı'ndaki partilerin ortak listeyle seçime girmesi yönündeki görüşlerini paylaştıklarını anımsatan Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşmede de listeler konusunda yapılabileceklerle ilgili karşılıklı görüş ve fikirlerini paylaştıklarını söyledi.

"Hepimiz ayrı listelerimizle seçime gidiyoruz"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile de görüşeceğini kaydeden Destici, "Son durum nedir diye sorarsanız, hepimiz ayrı listelerimizle seçime gidiyoruz" dedi.

Destici, Büyük Birlik olarak üzerlerine düşen her şeyi yapmış olarak sahaya ve seçmenin karşısına çıkacaklarını dile getirdi.