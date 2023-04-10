Büyük Birlik lideri Mustafa Destici'nin aday olacağı il belli oldu 14 Mayıs seçimleri için milletvekili aday listesini YSK'ya sunan Büyük Birlik Partisi'nde Genel Başkan Mustafa Destici, İstanbul 1. Bölge birinci sıradan aday oldu.

AA & Ensonhaber Türkiye, 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Bu kapsamda partilerin milletvekili listeleri netleşti. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne Cumhur İttifakı çatısı altında kendi logo ve amblemiyle katılan Büyük Birlik Partisi de listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul 1. Bölge birinci sıradan milletvekili adayı oldu. Gözden Kaçmasın Büyük Birlik lideri Mustafa Destici: Hepimiz ayrı listelerimizle seçime gidiyoruz Haberin Detayları Büyük Birlik Partisi'nin kısa adı değişti Haberin Detayları