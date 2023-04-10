Büyük Birlik lideri Mustafa Destici'nin aday olacağı il belli oldu
AA & Ensonhaber

Türkiye, 14 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek.

Bu kapsamda partilerin milletvekili listeleri netleşti.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi'ne Cumhur İttifakı çatısı altında kendi logo ve amblemiyle katılan de listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim etti.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul 1. Bölge birinci sıradan milletvekili adayı oldu.

Büyük Birlik lideri Mustafa Destici'nin aday olacağı il belli oldu
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