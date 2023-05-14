ANKA

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Millet İttifakı’nın Eskişehir’deki seçim ofisinde yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

Büyükerşen'in açıklamaları şöyle:



"BU İŞİN İLK TURDA BİTECEĞİ İNANCINDAYIM"

Mutlak surette cumhurbaşkanlığını ve parlamentoda ezici çoğunluğu kazanacağımıza dair aklımdaki düşünce giderek daha da arttı. Gayet açık bir şekilde Cumhurbaşkanı Yardımcıları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’nın büyük bir sükunetle gayet emin bir şekilde açıklamaları oldu. Daha da açıklamaları olacak, bununla kalmayacak. Tabii birinci turda bu işin biteceği inancındayım, ikinci tura kalmayacak. Bu, hepimize ders olacak. Seçimlerde sandıklara nasıl sahip çıkılacak, bunu yaşayarak gösteriyoruz. Tabii saf taraflarımız da oldu geçmiş seçimlerde. Eğer geçmiş seçimlerde ‘Atı alan Üsküdar’ı geçti’ lafları söylenip de onu duyan muhalefet partileri büroları kapatıp evlere gitmeseydi orada da belki seçim çoktan kazanmış olunacaktı.