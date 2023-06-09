Can Ataklı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki mesnetsiz iddiasına yalanlama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyata hazırlandığını, görevine ise bu ameliyatın ardından devam edip etmeyeceğinin belli olacağını ileri süren Can Ataklı'ya yanıt Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

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Muhalif kesimin mesnetsiz iddialarına bir yenisi daha eklendi.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ameliyata hazırlandığını iddia etti.

Doktorlarının en kısa zamanda Erdoğan'a bir operasyon yapılması gerektiğini söylediğini öne süren Ataklı, iddiasını Erdoğan'ın göreve devam edip etmemeye kendisinin karar vereceğini ifade ederek devam ettirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Ataklı'nın iftirasına cevap

Can Ataklı'nın bu algı operasyonuna ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden cevap geldi.

Resmi hesabından paylaşımda bulunan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Ataklı'nın iddialarının kesinlikle doğru olmadığını ifade ederek asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.