İlker Koç'un moderatörlüğünü yaptığı Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınının konuğu, Demokrat parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt oldu.
"Destek verilirse İstanbul'da başkan adayı olurum: Ben Cemal, geliyorum"
Cemal Enginyurt, CHP'deki iç karışıklığı yorumlarken, İstanbul'da CHP'nin adayı kim olmalı sorusuna da "Ensonhaber yayını, Türkiye'nin gündemine girecek. Halkın sevgisini alan biri olduğumu düşünerek, bana destek verilirse İstanbul'da başkan adayı olmaya hazırım. Ben Cemal, geliyorum" ifadeleriyle yanıt verdi.
"İmamoğlu kendini kanıtlamak istiyorsa aday olsun"
Enginyurt'un açıklamaları özetle şöyle:
Ekrem İmamoğlu'na yakışan, kendini de ispat etmesi için 31 Mart'ta yeniden belediye başkanı adayı olmasıdır. Bizim eleştirilerimizi ciddiye almayan İmamoğlu'nun başarılı olduğunu göstermesinin yegane yolu, İBB başkanı adayı olup kazanmalı, bizi de mahçup etmeli.