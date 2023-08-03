Cemal Enginyurt: İmamoğlu kendini kanıtlamak istiyorsa yeniden aday olmalı Ensonhaber canlı yayınına katılan Demokrat parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iyi bir başkan olduğunu ispat etmesi için yeniden aday olup kazanması gerektiğini söyledi.

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İlker Koç'un moderatörlüğünü yaptığı Ensonhaber Gündem Özel YouTube yayınının konuğu, Demokrat parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt oldu.

"Destek verilirse İstanbul'da başkan adayı olurum: Ben Cemal, geliyorum"

Cemal Enginyurt, CHP'deki iç karışıklığı yorumlarken, İstanbul'da CHP'nin adayı kim olmalı sorusuna da "Ensonhaber yayını, Türkiye'nin gündemine girecek. Halkın sevgisini alan biri olduğumu düşünerek, bana destek verilirse İstanbul'da başkan adayı olmaya hazırım. Ben Cemal, geliyorum" ifadeleriyle yanıt verdi.

"İmamoğlu kendini kanıtlamak istiyorsa aday olsun"

Enginyurt'un açıklamaları özetle şöyle: