Cevdet Yılmaz, Katar'da askerlerle buluştu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nı ziyaret etti.

DHA

Türkiye Yüzyılı vizyonu ile yeniden görev üstlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve yeni kabine çalışmalarına başladı..

Özellikle ekonomi alanında yeni bir yola girildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve koordineli bir çekilde çalıştığı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu kapsamda Körfez ülkeleri ile kritik temaslarda bulunuyor.

Askerlerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Doha'daki temasları kapsamında Halid bin Velid Kışlası'nda konuşlu Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı'nda görev yapan askerlerle bir araya geldi.

Yetkililerden yapılan çalışmalara dair bilgi alan Yılmaz, daha sonra askerlerle birlikte öğle yemeği yedi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.