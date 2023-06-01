CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir istifa etti Seçimlerde hezimete uğrayan CHP'de Kayseri İl Başkanı Adil Demir de görevinden istifa ettiğini açıkladı.

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Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferinin ardından CHP'de istifalar geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanan MYK'da üyelerin tamamı istifa etti.

Son olarak CHP Kayseri İl Başkanı Adil Demir, görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Seçimin ardından istifaları reddetmişti

Öte yandan CHP lideri seçimin sonuçlanmasının ardından Millet İttifakı toplantısından önce iki kez kurmayları ile bir araya gelmişti. Genel başkan yardımcılarının "Biz istifa edelim" önerisine Kılıçdaroğlu'nun "Şu an için gerek yok" cevabını verdiği belirtilmişti.

İstifa eden MYK üyeleri

İstifa eden 17 MYK üyesinin isimleri ise şöyle:

Ahmet Akın, Ali Öztunç, Bülent Kuşoğlu, Bülent Tezcan, Devrim Barış Çelik, Faik Öztrak, Fethi Açıkel, Gamze Akkuş İlgezdi, Gökçe Gökçen, Gülizar Biçer Karaca, Lale Karabıyık, Muharrem Erkek, Oğuz Kaan Salıcı, Selin Sayek Böke, Seyit Torun, Veli Ağbaba, Yüksel Taşkın.