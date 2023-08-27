CHP kongresinde küfürlü kavga CHP'nin Gebze İlçe Kongresi'nde yeterli imzaya ulaşamayan aday Zeynel Rıza Yıldırım ile parti yöneticileri arasında kavga çıktı.

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ensonhaber.com

Genel seçimlerde yeni bir yenilgi yaşayan 6'lı masanın öncü partisi CHP'deyerel seçim hazırlıkları kongrelerle devam ediyor.



Ancak, CHP'nin adeta geleneği haline gelen kavga dövüşlü kongrelere bir yenisi daha eklendi.



CHP Gebze İlçe Kongresi'nde yeterli imzaya ulaşamayan aday Zeynel Rıza Yıldırım, Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik ile tartıştı. Ardından Killik, kongreye 10 dakika ara verdi.

"Mükerrer imzalar tespit edildi"

Kocaeli Barış Gazetesi'nden Merve Dişli'nin haberine göre, Killik, kavga öncesi Yıldırım’la ilgili şunları söyledi:



Zeynel Rıza Yıldırım beyfendinin buraya getirdiği listede adaylardan 4 tanesinin delegeliği yok, o yüzden imzaları kabul edemedik. Kendisine 10 dakika süre verdim ve iki imza getirdi, 42 imzayı topladı. Gönderdiği listeden 4 tanesinin adaylarımızdan Kemal Nişancı’yla mükerrer olduğunu tespit ettik, 6 tanesinin de Gökhan Orhan’la mükerrer olduğunu tespit ettik. Eğer kendileri diğer listelerden çekilip Yıldırım’ın listesinde kalmayı kabul ediyorlarsa aday olarak listeye ekleyeceğiz.

Daha sonra tekrar bilgilendirmede bulunan Killik, "Adaylar Zeynel Beyin listesinden çekildiklerini söylediler. İmza sayısı 29’a düştüğü için adaylığı kabul edemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hepinizin gözü önünde yaptık"

Bunun üzerine sinirlenen Yıldırım ise "Ben 2-2.5 aydır burada çalışıyorum o insanlar kendileri imza verdiler" dedi.

Killik de "Beyefendi ben kendilerini çağırdım buraya hepinizin gözünün önünde yaptık ve size konuşma için imza verdiklerini söylediler ve imzalarını geri çektiler" şeklinde karşılık verdi.

Yıldırım: "Demokrasiyi savunuyorsanız taraf tutmayın"

Yıldırım ise şunları söyledi:

Burada taraflı olarak iki aday söylüyorsunuz. Başından beri, bu antidemokratik bir şeydir. Demokrasiyi savunuyorsanız taraf tutmayın. Sayın divan başkanı lütfen taraf tutmayın. Ben burada mücadele etmiş bir kişiyim. Emniyet teşkilatı bu tutanağı tutun. Sabahtan beri iki aday diyor taraf tutuyor milletvekili de öyle söylüyor.

"Pislik" deyince ortalık karıştı

Killik ara verdikten sonra devam eden tartışmada Yıldırım'ın "pislik" dediği iddia edildi. Bunun üzerine partililer "Sen partiye pislik diyemezsin terbiyesiz herif" diye yüklenirken, CHP’li delegelerden biri “Çık dışarı” diye başladığı cümleyi küfürlerle bitirdi.