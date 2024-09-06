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CHP kurultayında tekmeli yumruklu kavga

CHP kurultayında tekmeli yumruklu kavga CHP'nin bir kurultayı daha kavga ile gölgelendi. Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'un Kılıçdaroğlu ile ilgili sorusuna Ankara Milletvekili Deniz Demir'in sert yanıtı, kavganın fitilini ateşledi.