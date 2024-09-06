Haber Merkezi
CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı başladı.
Tüzük değişikliklerinin ele alınacağı kurultayın açılışını CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı.
Ancak her CHP kurultayında olduğu gibi, bu toplantı da istenmeyen görüntülere sahne oldu.
"KILIÇDAROĞLU NEREDE" DİYEN İL BAŞKANININ ÜZERİNE YÜRÜDÜLER
Kurultay sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yokluğu dikkat çekti.
CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'un "Kılıçdaroğlu nerede?" sorusuna, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir'in "Haddini bil ulan" demesi ortamı gerdi.
Sözlü atışmaların ardından tekmeler ve yumrukların devreye girdiği kavgada taraflar güçlükle sakinleştirildi.
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