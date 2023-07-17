CHP, Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracak

DHA

Akaryakıta gelen ÖTV zammına muhalefetin tepkisi sürüyor..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sürerken Faik Öztrak açıklama yaptı.

Benzin ve motorine gelen ÖTV zamma ilişkin değerlendirmede bulunan Öztrak, konuyla ilgili CHP grubunun Meclis'i olağanüstü toplantıya çağıracaklarını belirtti..

Öztrak, şunları söyledi:

Erdoğan, 15 Temmuz 2023 tarihinde imzalayıp yayımladığı kararla benzine ve motorine tek seferde 6 lira zam yaptı. Benzin ve mazot 35 liraya, LPG 15 liraya dayandı. Konutlarda kullanılan doğalgazın ÖTV'si de üçe katlandı.



Meğer 15 Temmuz gecesi duyulan salalar, bir litre benzinin 35 lira olduğu ekonomi ve onun altında kalan aziz milletimiz için okunuyormuş. Erdoğan, önce devalüasyonun önünü açtı. Sonra KDV oranlarını artırdı. Üstüne ÖTV'yi bindirdi. Seçim öncesinde 20 lira olan bir litre benzinin fiyatını 35 liraya; 19 lira olan bir litre mazotun fiyatını 33 liraya çıkardı.



12 Mayıs'tan bugüne dünyada petrol fiyatları yüzde 8 artarken, bizde pompa fiyatları yüzde 73 arttı. Bu arada Meclis tatile girdi. Erdoğan'ın verdiği sözler havada kaldı. Seçimden önce esnafın emeklilik prim gün sayısını düşüreceklerdi; yapmadılar. Meclis açılır açılmaz taşeron işçi sorununu çözmeye söz verdiler; unuttular. 3 bin 600 ek göstergede birinci dereceye gelenler için Meclis açılır açılmaz düzenleme sözü verdiler; onu da tutmadılar.



Milletin vekilleri bu zulmü, ekonomik soykırımı konuşamasın, milletin hakkını savunamasın diye ÖTV artışını Meclisi kapatıp yaptılar. MYK toplantımızda CHP grubumuzun, Meclisi bu konuda olağanüstü toplantıya çağırması kararını aldık.