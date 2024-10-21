CHP MYK'nın gündemi Özgür Özel'in Demirtaş ziyareti

AA

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 18.30'da başladı.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre MYK'de, Genel Başkan Özgür Özel, bugün eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı'ya bulundukları Edirne F Tipi Cezaevi'nde gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bilgilendirme yapacak.

DOĞU ZİYARETİ

MYK'de, Özel'in 23-27 Ekim tarihlerinde Diyarbakır, Batman, Mardin, Şırnak, Hakkari ve Van'ı kapsayacak ziyaretleri ele alınacak.

GÜNDEME İLİŞKİN KONULAR DA ELE ALINACAK

Toplantıda, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü, "Yenidoğan çetesi" soruşturması, anayasa çalışmaları ve buna ilişkin tartışmalar, ekonomi, iç ve dış gelişmeler ile kasım ayında Antalya'da yapılması planlanan CHP milletvekilleri toplantısına ilişkin konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.