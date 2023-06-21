CHP'de 24 il başkanı görevini bıraktı

ensonhaber.com
Seçim yenilgisi sonrası CHP'de sular durulmuyor. Partide değişim isteyenlerin sesi giderek yükselirken, değişimin başını çeken isimlerden Ekrem İmamoğlu'na destek veren partililer de baskı altında.
24 il başkanı istifa etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile 81 il başkanının parti genel merkezinde saatler önce başlayan toplantı sırasında 24 il başkanı istifa etti.
Toplantının önemli gündemi "değişim"
TV 100'ün verdiği bilgiye göre; kritik toplantının öncelikli gündemi, seçim sonrası başlayan değişim tartışmaları oldu.
Toplantıda seçim sonuçları, seçim döneminde yapılan aksaklıklar ve partiye yönelik eleştiriler ele alındı.