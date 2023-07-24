CHP'de görevden almalar kesinleşse de Kılıçdaroğlu'na olan güven azalıyor Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yaklaşık 12 saat süren CHP Parti Meclisi toplantısında görevden alınan yöneticilerin itirazları reddedilirken muhaliflerin fazlalığı Kılıçdaroğlu için güven kaybı olarak değerlendirildi.

AA & Ensonhaber

İç hesaplaşmaların sürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) ipler iyice gerildi.

Son olarak başarısızlıkla sonuçlanan seçim sürecinin ardından Genel Başkan Kemel Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen online toplantının görüntülerinin ifşa oldu.

Seçim döneminde baba-oğul rolü çizen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun arası açılırken ikili geçtiğimiz günlerde CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen belediye başkanları toplantısında bir araya geldi.

Gündeme bomba gibi düşen online toplantı hakkında, "Burada söylemeyeceğim hiçbir şeyi orada söylemedim" diyen İmamoğlu, değişim çağrısını da yineledi.

Gözler Parti Meclisi'ndeydi

Belediye başkanları toplantısının arından gözler CHP Parti Meclisi toplantısına çevrilmişti.

CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 12 saat sürdü.

Kılıçdaroğlu'nun sunumuyla başlayan toplantıda CHP Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 5 Temmuz'da görevden aldığı Muş İl Başkanı İsmail Adanur, Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan, Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan, Kayseri İl Başkanı Zeki Özkan ve İstanbul Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün'ün yaptıkları itiraz oylandı.

Değişim isteyen kesim istediğini alamasa da Kılıçdaroğlu güven kaybetti

Gizli oylamada Parti Meclisi'nin üçte iki çoğunluğunun desteğini alamayan dört il ve bir ilçe başkanının itirazları kabul görmedi.

Parti Meclisi üyelerinin yarıya yakınının söz konusu il ve ilçe başkanlarının göreve dönmesi yönünde oy kullandığı belirtildi.

CHP içindeki muhalif kanat istediğini alamadı ancak Kılıçdaroğlu dahil 61 üyesi bulunan Parti Meclisi'nde muhaliflerin fazlalığı Kılıçdaroğlu için güven kaybı olarak değerlendiriliyor.

Tartışmalar yaşandı

Toplantıda İmamoğlu ile bazı CHP'li milletvekilleri arasında yapılan online toplantı ile seçim sonuçlarının da gündeme geldiği, bu konulara ilişkin bazı Parti Meclisi üyeleri arasında tartışmaların yaşandığı da öğrenildi.