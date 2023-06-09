CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dış proje olarak görülmeye başladı Fatih Altaylı, birlikte yemek yediği eski CHP milletvekili bir arkadaşının kendisine, "Kemal Kılıçdaroğlu bir dış projedir" dediğini aktardı.

ensonhaber.com

Cumhuriyetin 100. yılında Cumhuriyetin kurucu partisi CHP'de büyük bir kriz var.

Krizin nedeni 2 turlu seçimin ikisinde de büyük bir hezimet yaşayan partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...

Yıllardır Kılıçdaroğlu yönetiminde alınan büyük başarısızlıklardan sonra bıçak kemiğe dayandı, taban ve parti içindeki birçok isim isyan bayrağını açtı.

Fakat buna karşın Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarına kulaklarını tıkayıp, MYK'yı değiştirerek görevine devam etti.

Tüm çağrı ve tepkilere rağmen göreve devam kararı alan CHP Genel Başkanı, partide artık dış proje olarak görülmeye başlandı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk'ten ayrıldıktan sonra kendi web saydasında yayınlamaya başladığı yazılarının sonuncusunda konuya ilişkin bir anısını paylaştı.

"Kemal Kılıçdaroğlu bir dış projedir"

Tatil beldelerinden birinde eski dışişleri bürokratı ve CHP milletvekili bir arkadaşı ile yemekte aralarında geçen konuşmaları konu edinen Altaylı, arkadaşını kendisine, Kılıçdaroğlu'nun bir dış proje olduğunu söylediğini aktardı.

Altaylı yazısında şu ifadeleri kullandı: