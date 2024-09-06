CHP'de kurultay zamanı: Tüzükte beklenen değişiklikler CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı devam ederken kurultayda kabul edilecek tüzükle partide 3 dönem sınırı uygulamasına geçilmesi bekleniyor. Buna göre genel başkan, milletvekilleri ve belediye başkanları 3 dönemden fazla görev yapamayacak.

Haber Merkezi

CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı başladı.

Tüzük değişikliklerinin ele alınacağı kurultayın açılışını CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı.

Ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.

7 ve 8 Eylül'de de devam edecek kurultaydan tarihi önemde kararlar çıkması bekleniyor.

Bu kapsamda tüzüğü şekillendirecek parti içi talepler arasında ön seçim ve üç dönem kuralı öne çıkıyor.

CHP'DE 3 DÖNEM KURALI GELİYOR

İsmail Saymaz'ın haberine göre bu kapsamda tüzükle beraber yeni dönemde CHP'de 3 dönem kuralı geliyor.

Buna göre milletvekilleri ve belediye başkanları merkez yoklamasıyla üç dönemden fazla aday olamayacak.

GENEL BAŞKANLIK DA 3 DÖNEM KURALINA UYACAK

Üç dönem kuralı için 2019 seçimi milat olarak kabul edilecek. 3 dönem kuralı genel başkanlık için de uygulanacak.

Belediye başkanları, seçim bölgelerini değiştirdiklerinde 3 dönemden fazla aday olabilecekler.

GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN YÜZDE 5 İMZA

Bunun yanında yeni tüzüğe göre genel başkan adaylığı için en az yüzde 5 imza yeterli olacak. ⁠Genel başkan, vekillerin yüzde 15’ini belirleyebilecek.

MİLLETVEKİLİLLERİNİ İL ÖRGÜTLERİ BELİRLEYECEK

Milletvekilinin hangi yöntemle belirleneceğine il örgütü karar verecek.