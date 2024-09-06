CHP'de kurultay zamanı: Tüzükte beklenen değişiklikler

CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı başladı.
Tüzük değişikliklerinin ele alınacağı kurultayın açılışını CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı.
Ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
7 ve 8 Eylül'de de devam edecek kurultaydan tarihi önemde kararlar çıkması bekleniyor.
Bu kapsamda tüzüğü şekillendirecek parti içi talepler arasında ön seçim ve üç dönem kuralı öne çıkıyor.
CHP'DE 3 DÖNEM KURALI GELİYOR
İsmail Saymaz'ın haberine göre bu kapsamda tüzükle beraber yeni dönemde CHP'de 3 dönem kuralı geliyor.
Buna göre milletvekilleri ve belediye başkanları merkez yoklamasıyla üç dönemden fazla aday olamayacak.
GENEL BAŞKANLIK DA 3 DÖNEM KURALINA UYACAK
Üç dönem kuralı için 2019 seçimi milat olarak kabul edilecek. 3 dönem kuralı genel başkanlık için de uygulanacak.
Belediye başkanları, seçim bölgelerini değiştirdiklerinde 3 dönemden fazla aday olabilecekler.
GENEL BAŞKAN ADAYLIĞI İÇİN YÜZDE 5 İMZA
Bunun yanında yeni tüzüğe göre genel başkan adaylığı için en az yüzde 5 imza yeterli olacak. Genel başkan, vekillerin yüzde 15’ini belirleyebilecek.
MİLLETVEKİLİLLERİNİ İL ÖRGÜTLERİ BELİRLEYECEK
Milletvekilinin hangi yöntemle belirleneceğine il örgütü karar verecek.
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