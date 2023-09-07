CHP'den yerel seçim açıklaması! Burcu Köksal: Gerekirse ittifak yaparız CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, yerel seçimlere ilişkin "Gerekirse ittifak yaparız, gerekirse tek başımıza gireriz. Partimizin yetkili kurulları yeri geldiğinde gerekli kararları alacak ve kamuoyuyla paylaşacaktır" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Muhalefette seçim yenilgisinin ardından başlayan krizler sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı hezimetin ardından koltuğu sallanmaya devam ederken, bir yandan da yerel seçim çalışmalarına başlandı..

İyi Parti, seçimleri CHP'nin HDP ile olan ilişkisi nedeniyle kaybettiklerini belirtirken yerel seçimlerde ittifak yapmayacaklarını belirtti.

Ancak iş birliğine de kapılarını açık bıraktı.

Konuyla ilgili CHP'den yeni bir açıklama geldi..

"CHP olarak gerekirse ittifakla gerekirse tek başına seçimlere gireceğiz"

TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, yerel seçime ilişkin şu ifadeleri kullandı:

CHP olarak gerekirse ittifakla, gerekirse tek başına bu seçimlere gireceğiz. 7 ay sonra yapılacak yerel seçimler için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmalara devam ediyoruz.

"Partimiz yeri geldiğinde gerekli kararları alacaktır"

Köksal, 'Kapılar İYİ Parti için tam anlamıyla kapandı diyemeyiz, doğru mu?' şeklindeki soruya ise u yanıtı verdi:

Gerekli yerlerde zaten gerekirse ittifak yaparız, gerekirse tek başımıza gireriz. Partimizin yetkili kurulları yeri geldiğinde gerekli kararları alacak ve kamuoyuyla paylaşacaktır.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)