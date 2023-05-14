CHP'li Alper Taşdelen: Farkı açacağız

ANKA

Türkiye, kaderini belirlemek üzere sandığa gitti, seçmen kararını verdi.

Gözler sandıktan çıkacak sonuçlara çevrilmişken siyasilerden de paylaşımlar geliyor.

CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, saat 21.45'te Twitter hesabından Çankaya’da ıslak imzalı tutanak sayısının yüzde 30 olduğunu duyurdu.

Taşdelen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Çankaya 716 bin kişiyle en çok seçmene sahip ilçe. 1971 sandıktan şu ana kadar verilen ıslak imzalı tutanak sayısı yüzde 30. Cumhurbaşkanlığı sonuç tutanağı, itirazlarla ve milletvekili tutanağı ile birlikte verilecek denilerek geciktiriliyor. Bekleyin. Farkı açacağız.