CHP'li belediyeler hacizler geldikçe Özgür Özel'e baskıyı artırdı: Erdoğan'la görüş! Uzun yıllardır SGK'ya ödemediği borçlarının kaynağından ödenmeye başlandığı uygulamayla art arda haciz işlemleri başlatılan CHP'li belediyeler, Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini istedi.

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Haber Merkezi

CHP'li belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçları gündemde.

24 Temmuz'daki AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır." açıklamasıyla yetkililer harekete geçti.

CHP'Lİ BELEDİYELERE ART ARDA HACİZ İŞLEMİ

Bu kapsamda birçok CHP'li belediyeye borç batağı nedeniyle haciz işlemi uygulandı.

Borç tahsili sürecinde CHP'li Mersin, Samsun Atakum ve Foça’dan sonra Antalya Döşemealtı Belediyesi'ne haciz geldi.

Yaşanan haciz tedirginliği CHP Genel Merkezinde gerçekleştirilen Sosyal Demokrat Belediyeler Eş Güdüm Konseyi (SODEMBEK) toplantısında kendini belli etti.

"ERDOĞAN'LA GÖRÜŞ BİZİ HACİZDEN KURTAR"

Toplantıda Özel'e taleplerini ileten belediye başkanları, özellikle borçların kaynağından tahsil edilme uygulamasından vazgeçilmesi için talepte bulundu.

Özel’e açıkça “Toplu sözleşme dönemi yaklaşıyor. Durum böyle giderse maaş ödeyemez hâle geliriz” diyen başkanlar sorunun çözümü için Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesini istedi.

ÖZEL'İN KURMAYLARI DA GÖRÜŞME İSTİYOR

Özel'e aynı baskı parti kurmaylarından da geldi.

Özel'in kurmayları, belediyelere gelebilecek hacizlerin önüne geçmek ve faizlerin silinmesi için Özel’den Cumhurbaşkanı ile bir araya gelmesini talep etti.

Baskılar sonuç verirse seçimden sonra iki isim dördüncü kez görüşme gerçekleştirmiş olacak.