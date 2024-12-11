Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

TBMM'de bütçe maratonu başladı.

Genel Kurul, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2025 yılı bütçe tekliflerini görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Oturumda CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, gündem dışı söz istedi.

Söz alıp kürsüye çıkan Şevkin, izleyenleri şaşkına çeviren bir protestoya imza attı.

TBMM'DE MADEN PROTESTOSU

Maden kazalarında yaşanan can kayıplarına dikkat çeken Şevkin, Taner Yıldız'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde Soma'da 301 madenci, Fatih Dönmez'in bakanlığı döneminde Amasra'da 43 madenci ve mevcut bakan Alparslan Bayraktar'ın döneminde İliç'te 9 madencinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Şevkin, "İliç katliamının üzerinden tam 10 ay geçti. Komisyon bitti, bir türlü komisyon raporu ortaya çıkmadı. Neyi gizliyorsunuz arkadaşlar? Kimi aklamaya çalışıyorsunuz? 10 ay oldu, Allah'tan korkun. 9 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili hiç mi hesap vermeyeceksiniz? Ne Çevre Bakanı sorumlu ne Çalışma Bakanı sorumlu; kim sorumlu? Ölen madenciler sorumlu değil mi?" ifadelerini kullandı.

BİR ANDA YÜZÜNÜ BOYAMAYA BAŞLADI

Madenlerin halkın malı olduğunu belirten Müzeyyen Şevkin, yanında getirdiği siyah boya ile yüzünü boyamaya başladı.

Şevkin, "Şu karayı Soma'da ölen madenciler için, şu karayı Amasra'da ölen madenciler için, bu karayı İliç'te ölen madenciler için, bu karayı da alnıma sürüyorum koruyamadığımız bütün madencilerimiz için. Bu kara hepimizin alnının karasıdır." dedi.