CHP'li Özgür Özel: Grup Başkanlığı görevine adayım

Türkiye seçimi yaptı, bir kez daha 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' dedi.
14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi, 28 Mayıs'ta tamamlandı.
Milyonlar sandığa giderek Türkiye'nin kaderini belirledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 yıl daha görev yapması yönünde kararını verdi.
12'nci mağlubiyet
Erdoğan, 81 ilde oyunu artırarak tarihi bir zafer daha elde etti.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu sonuçlarla birlikte 12'nci kez Cumhurbaşkanı'na mağlup oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir kez daha seçim kaybeden CHP'de durumlar karışık..
CHP, önümüzdeki günlerde yoğun bir toplantı trafiğine girecek..
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de milletvekili kayıtlarını yaptırırken, seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Özgür Özel, CHP Grup Başkanlığı'na aday
Zorlu bir seçim dönemini geride bıraktıklarını belirten Özel, CHP Grup Başkanlığı'na aday olduğunu söyledi.
"Hiç kimse hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapmamızı beklemesin bizden"
Özel, şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanmış, Sayın Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olduğu, CHP'nin iktidarda olacağı ümidiyle ayrılmıştık buradan. Seçim sonuçları bunu yansıtmadı. Milletimizin vermiş olduğu her karara saygılıyız. Cumartesi günü kapalı grup toplantısında bir araya gelecek, 1 grup başkanı, 3 grup başkanvekili seçeceğiz.
Engin Özkoç milletvekili değil, Engin Altay ve ben grup başkanvekilliği görevine talip değilim. 8 arkadaşımız bu göreve talip oldu. Cumartesi kapalı grup toplantısında seçimimizi yapacağız. Daha sonra da 28'inci dönem faaliyetlerine başlayacak. Hiç kimse hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapmamızı beklemesin bizden.