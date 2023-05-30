CHP'li Özgür Özel: Grup Başkanlığı görevine adayım Seçim sonucunun ardından CHP'de iç hesaplaşma yaşanmaya başladı.. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulunarak CHP Grup Başkanlığı görevine aday olduğunu söyledi.

DHA

Türkiye seçimi yaptı, bir kez daha 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' dedi.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi, 28 Mayıs'ta tamamlandı.

Milyonlar sandığa giderek Türkiye'nin kaderini belirledi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 yıl daha görev yapması yönünde kararını verdi.

12'nci mağlubiyet

Erdoğan, 81 ilde oyunu artırarak tarihi bir zafer daha elde etti.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu sonuçlarla birlikte 12'nci kez Cumhurbaşkanı'na mağlup oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı bir kez daha seçim kaybeden CHP'de durumlar karışık..

CHP, önümüzdeki günlerde yoğun bir toplantı trafiğine girecek..

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM'de milletvekili kayıtlarını yaptırırken, seçimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel, CHP Grup Başkanlığı'na aday

Zorlu bir seçim dönemini geride bıraktıklarını belirten Özel, CHP Grup Başkanlığı'na aday olduğunu söyledi.

"Hiç kimse hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapmamızı beklemesin bizden"

Özel, şu ifadeleri kullandı: