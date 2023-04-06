CHP'nin liste çalışmaları gece boyunca devam etti Millet İttifakı'nda milletvekili listeleleri için çalışmalar sürerken, CHP Genel Merkezin'de de ışıklar gece boyu açıktı.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere hazırlanıyor.

Milletvekilliği listeleri için partilerde ve ittifaklarda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Listeler 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek.

CHP Genel Merkezi'nde çalışmalar sürüyor

CHP Genel Merkezi'nde de gece boyunca ışıklar sönmedi.



Sosyal medya hesabından genel merkezi paylaşan gazeteci Adem Metan şunları yazdı, "Üstü çizilenler ve altı çizilenler için son geceler… CHP Genel Merkezi, ışıklar yanıyor. 23.00 | Ankara"



Seçime CHP listesinden girecekler

Muhalefette DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi CHP ile ortaklaşarak milletvekili sayısını artırma stratejisine uygun hareket etme konusunda anlaşmaya varmıştı.

Buna göre, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi seçime CHP listesinden girecek.

6 lider, hafta sonu ortak liste için buluşacak

Öte yandan Millet İttifakı'nı oluşturan DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi, CHP ve İyi Parti'nin liderleri, hafta sonu liste üzerinde çalışacaklar ve listelere son şeklini verecek.