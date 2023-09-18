Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahıska Türkleri'ne vatandaşlık için çalışmaları hızlandırıyoruz Ahıska Türklerinin durumunu çok yakından takip ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Ahıska Türklerinin yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmek istiyorum. Ahıska Türkleri'ne vatandaşlık için çalışmaları hızlandırıyoruz" dedi.

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ensonhaber.com

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahıska Türklerini Türkevi'nde kabulünde konuştu.

Erdoğan, "Onca zorluğa rağmen kimliklerini korumayı, kültürel miraslarını gelecek kuşaklara aktarmayı başarmışlardır. Nerede olursa olsunlar Ahıska Türklerinin yürekleri Türkiye ile birlikte atmıştır. Her türlü sıkıntıya göğüs görerek yazdığınız başarı hikayelerinden gurur duyuyoruz. Bu başarılara yenilerinin eklenmesi için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahıska Türklerinin durumunu çok yakından takip ediyoruz. Ukrayna'da olaylar başladıktan sonra bu ülke makamlarıyla irtibata geçerek çatışmalardan etkilenen Ahıskalı kardeşlerimizi ülkemize getirdik. Toplam bin ailenin Erzincan ve Ahlat'a yerleşmesini sağladık. Bu şekilde ülkemize gelen Ahıska Türkü sayısı 4 bini buluyor. Ahıska tarihine, sanatına ve kültürel mirasına sahip çıkıyoruz" dedi.

"Ahıska Türkleri'ne vatandaşlık için çalışmaları hızlandırıyoruz"

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkanlığı ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) yürüttüğü projeleri takdirle karşılıyoruz. Ahıska Türklerinin huzur ve esenliğini kendi vatandaşlarımızdan ayrı görmüyoruz. Yıllardır hasretle bekledikleri Türk vatandaşlıklarını kazandırmak için gerekli adımları atıyor, bu süreci hızlandırıyoruz. İçişleri Bakanlığımız, başkonsolosluklarımız, Dünya Ahıska Türklerinin katkısıyla 820 Ahıskalı Türk vatandaşlığını kazandı. İnşallah birazdan kimlik kartlarını takdim edecek bu sevinci birlikte yaşayacağız. İşlemleri devam eden 578 soydaşımız için çalışmalarımızı süratle tamamlayacağız.



Ahıska Türklerine sahip çıkan, meselelerini takip eden hükümetimiz. Bizden önce vatandaşlık verilen Ahıska Türkü sayısı oldukça sınırlıydı. 1992-2003 yıllarında 4 bin 840 kardeşimiz bu haktan faydalanmıştı. Bizim dönemimizde bu rakam 60 bini geçti. Ahıska Türklerinin vatanlarına gönüllü geri dönüşleri için muhataplarımız nezdinde temaslarımızı devam ettiriyoruz. Bu meselenin insani ve hukuki çerçevede çözüme kavuşturulması için çaba harcıyoruz. İnşallah bundan sonra sizin davanızı davamız bilecek ve gereken her türlü diplomatik gayreti sergileyeceğiz.

"Irkçılık ve İslam düşmanlığı karşısında birlikte hareket etmeniz gerekiyor"