Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'ya tekbirlerle girdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim öncesi akşam namazını Ayasofya Camii'nde kıldı. Erdoğan camiye girerken tekbirlerle karşılandı.

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Tüm yurtta seçim arefesi heyecanı yaşanıyor.

Sadece Türkiye'yi değil, komşu ülkeleri ve uluslararası politikaları etkileyecek cumhurbaşkanlığı ve genel seçim öncesi, liderler de son gezilerini yaptı.

Erdoğan'ı binlerce vatandaş tekbirlerle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs öncesi son olarak bulunduğu İstanbul'da, Ayasofya Camii'nde akşam namazını kıldı.

Erdoğan namaz için Ayasofya'ya girdiği sırada, kendisini bekleyen binlerce vatandaş tarafından tekbirlerle karşılandı.