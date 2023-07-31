AA

Kardeş ülke Azerbaycan ile olan üst düzey temaslara bir yenisi daha eklendi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de...

Önce Hakan Fidan ile görüştü

Bayramov, gün içinde Dışişleri Bakanı tarafından kabul edildi.

İki mevkidaş ve heyetler arasında görüşmeler gerçekleştirildi.

Fidan ve Bayramov, görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhun Bayramov'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

Dışişleri bakanlığındaki programın ardından bakanlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Bayramov ve Fidan, tarafından kabul edildi.