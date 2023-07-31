Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceyhun Bayramov'u kabul etti Türkiye ziyaretinde bulunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ziyarette bulundu.

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AA

Kardeş ülke Azerbaycan ile olan üst düzey temaslara bir yenisi daha eklendi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de...

Önce Hakan Fidan ile görüştü

Bayramov, gün içinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tarafından kabul edildi.

İki mevkidaş ve heyetler arasında görüşmeler gerçekleştirildi.

Fidan ve Bayramov, görüşmelerin ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaret

Dışişleri bakanlığındaki programın ardından bakanlar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Bayramov ve Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.