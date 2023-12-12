Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'ı kabul etti

AA & Ensonhaber
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı Ak Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.
Saat 17.00'de başlaması beklenen görüşme, 1,5 saat gecikmeyle başladı.
Erbakan'ı Fatih Şahin karşıladı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Erbakan'ı AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin karşıladı.
Görüşme basına kapalı gerçekleştiriliyor.
Ayrıntılar gelecek
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