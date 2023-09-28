Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin konuşulmasının yanında İspanya'ya davet edildi.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmede, Türkiye ve İspanya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda mutabık kalındı. Ayrıca, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun güçlendirilmesi ve bölgesel konularda işbirliğinin artırılması konusunda da görüş alışverişinde bulunuldu.

Küresel ve bölgeseler konular görüşüldü

Görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşı ve Suriye'deki gelişmeler de ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'e, Türkiye'nin Ukrayna'daki barış çabalarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Sanchez, Erdoğan'ı İspanya'ya davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez'in daveti üzerine, 2024 yılında İspanya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirmeyi umduğunu ifade etti.

Görüşme, iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.

Görüşmede ele alınan konular şu şekilde sıralanabilir:

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler

Siyasi diyalog

Bölgesel gelişmeler

Ukrayna-Rusya savaşı

Suriye

Görüşme sonucunda, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı.