Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü ABD'deki temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti.

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'nin New York kentindeki diplomasi trafiği sürüyor.

78'inci Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na görüşmelerinde katılımcılara hitabının ardından Türkevi'ne geçen Erdoğan, ikili görüşmelere de devam ediyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmeleri kapsamında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir araya geldi.

Yaklaşık 40 dakika süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan'ın Meloni'yi kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre kabulde iki ülke ilişkileri başta olmak üzere Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik süreci, bölgesel meseleler, Rusya-Ukrayna savaşının seyri, Karadeniz Tahıl Koridoru Girişimi'nin geleceği ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması amacıyla Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi ile İş Forumu toplantılarının en kısa sürede yapılması gerektiğini ifade etti.