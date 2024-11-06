Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan'da

AA & Ensonhaber

Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılmak üzere Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ferenc Liszt Uluslararası Havaalanı’nda Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas ve Türkiye’nin Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu tarafından karşılandı.

BAKAN FİDAN DA HEYETTE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyareti sırasında eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.