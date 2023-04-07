Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Destici'yi kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyetle görüşüyor.

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14 Mayıs öncesi milletvekilliği listelerine son şekli veriliyor.

Partilerin ve ittifakların 9 Nisan Pazar günü akşam 17.00'ye kadar son listeleri Yüksek Seçim Kurulu'na sunması gerekiyor.

Cumhur İttifakı'nda MHP seçime kendi listesi ile gitme kararı aldı.

İttifaktaki diğer partilerin durumu ise merak konusu.

Beştepe'de Destici-Erdoğan zirvesi

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyetle görüşüyor.

BBP daha önce seçime kendi listeleriyle kendi logoları ile girecekleri yönünde açıklama yapmıştı.

Beştepe'deki görüşmenin ardından durumun değişip değişmeyeceği merak konusu.

BBP Lideri Destici'nin görüşmenin ardından açıklama yapması bekleniyor.