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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Özbekistan'da, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.