Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matviyenko ile görüştü
DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile bir araya geldi.

İKİLİ VE BÖLGESEL İLİŞKİLER ELE ALINDI

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve Rusya-Ukrayna barış sürecine dair değerlendirmeler yapıldı.

Liderler, iki ülke arasındaki iş birliğini derinleştirecek adımları ele alırken, bölgesel istikrarın sağlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
ensonhaber icon
Yavuz Yıldırım
Haber Müdürü