Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırp mevkidaşı Vucic ile görüştü

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler üzerinde de duruldu.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNDE UZLAŞILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğinin güçlendiğine dikkat çekerek, Sırbistan’da yeni hükümetin bir an önce kurulmasını temenni etti. Erdoğan, kurulan yeni hükümetle birlikte ikili ilişkilerin daha da derinleşmesini beklediklerini ifade etti. Ayrıca, savunma sanayii gibi önemli alanlarda iş birliğini artırma çabalarının yakında somut sonuçlar doğuracağına inandığını belirtti.

ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN, VUCIC'DEN DOĞUM GÜNÜ MESAJI

Erdoğan, görüşmede, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’in 8 Şubat'ta yaşadığı trafik kazası nedeniyle üzüntülerini dile getirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutlayarak iyi dileklerde bulundu.