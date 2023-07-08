Cumhurbaşkanı Erdoğan: Siyasi tarihimizin en büyük tokatçılığına imza atıp CHP'den 39 milletvekili kopardılar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP kontenjanıyla TBMM'ye giren partilere atıfta bulunarak, "Siyasi tarihimizin en büyük tokatçılığına imza atıp CHP'den 39 milletvekili kopardılar" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümüşhane'de toplu açılış töreninde konuştu.

Seçim sonrası muhalefetteki karmaşayı da yorumlayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Yenilgiyi zefer gibi pazarlıyorlar"

Muhalefeti destekleyen vatandaşlarımız oy verdiklerinin durumunu gördükçe kahroluyor. İlk seçimlerin üzerinden 8 hafta geçti, kumar masasından bir kişi bile istifa etmedi, hiçbiri siyaseti bırakmadı, biri bile seçmenlerine hesap vermedi. Yenilgiye uğradılar, hezimetlerini zafer gibi pazarlamaktan hala vazgeçmediler.

"Tabela partileri, CHP'ye siyasi tarihimizin en büyük tokadını attı"

Toplam oyları yüzde 1'i bile bulmayan tabela partilerinin sevincini anlıyoruz, siyasi tarihimizin en büyük tokadını atarak CHP'den 39 vekil kopardılar. Bay bay Kemal ben hesap uzmanıyım diyordu, 39 vekilini yüzde 1 oyu olmayanlara verdin. Sen bizimle beraber girdiğin bütün seçimleri kaybettin, hala burada duruyorsun.

"Yunanistan'da Çipras kaybetti bıraktı, 12 yenilgiyi nasıl inkar edersin"

Bak Çipras kaybetti, bıraktı. Yunanistan'daki Çipras, bu kadar hassas ama sende yok. 13 yıldaki 12 yenilgiyi nasıl inkar edebilir? 39 vekili altın tepsiyle sunan zat, yaşadıklarından ders almadan 16'lı masa kurmaktan söz ediyor. CHP seçmenine zorla oy verdiği anlaşılan partilere 10 parti daha ekleyecek. Parti kurmayı kimi uyanıkların gözünde bir yatırım aracı olarak görüyor. İyi kötü partisi olan herkes, CHP liderinden ya yardımcılık ya bakanlık sözü aldı, şimdi buna yeni sözlerin ekleneceği anlaşılıyor.

"Bizim gündemimiz, milletimizin sıkıntıları"